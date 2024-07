El 99% d’abonats renoven en el retorn a Primera

El 99 per cent dels abonats han renovat el seu compromís amb el Club en el retorn de l’equip a la màxima categoria. El Girona FC, que compta actualment amb 8.966 abonats, ha iniciat avui el període de noves altes per aquells socis que estan inscrits a la llista d’espera per accedir a un seient a l’estadi. El Club preveu fer al voltant de 700 noves altes i deixar el nombre d’abonats aquesta temporada en 9.700, màxima històrica de l’entitat. Aquests primers 700 socis que estaven en llista d’espera han rebut ja una comunicació del Club on se’ls informa de l’oportunitat i el procediment que han de seguir per poder accedir a l’abonament. L’assignació dels nous abonaments es fa per ordre segons el número de soci, fent-se el tall en el 9.796. En funció de les altes que es facin efectives, s’aniran assignant els seients que quedin disponibles seguint l’ordre de la llista d’espera fins a completar els 9.700.

La nova graderia supletòria que s’està instal·lant al sector de Gol Nord, a la imatge, tindrà una capacitat de 2.200 seients. El Club afegirà també una fila extra als sectors inferiors tant de Gol Nord com de Gol Sud, cosa que farà arribar l’aforament total de l’estadi a 13.942 espectadors.