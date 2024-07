El brasiler Sávio reforçarà l'atac del Girona FC

Sávio Moreira de Oliveira, de 19 anys, reforçarà l’atac del Girona FC aquesta temporada. El davanter brasiler arriba cedit per l’ESTAC Troyes francès que, com el Girona, pertany també al City Football Group, i el va fitxar l’estiu passat. L’última campanya va formar part del PSV Eindhoven, on havia arribat també cedit pel club francès.

Conegut futbolísticament com Savinho, el nou jugador del Girona FC és un extrem esquerrà habilidós. Format a l’Atlético Mineiro, amb 16 anys va debutar a la Primera divisió del seu país de la mà de Jorge Sampaoli. És habitual a les convocatòries de les categories inferiors de la selecció brasilera i en la darrera campanya ha participat en partits amb l’equip Sub-21 del PSV i del primer equip, arribant a estrenar-se a l’Europa League.