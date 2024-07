El CD Quintanar del Rey serà el rival del Girona a la primera eliminatòria de la Copa del Rei

El Girona s’enfrontarà al CD Quintanar del Rey (Cuenca) a la primera eliminatòria de Copa del Rei. Així es va determinar en el sorteig que ha tingut lloc avui a la seu de la Federació Espanyola de Futbol.

El partit es disputarà el cap de setmana del 12 i 13 de novembre sota el format d’eliminatòria a partit únic. Com que els equips de menor categoria exerceixen com a locals, els de Míchel hauran de viatjar al camp de San Marcos, on disputa els seus partits el Quintanar, de Tercera RFEF.

El sorteig ha decidit els creuaments per a setze equips de Primera Divisió (excepte els quatre classificats per la Supercopa d’Espanya), vint de Segona Divisió (amb l’excepció del Racing de Santander com a campió de Primera RFEF de la passada temporada), dinou de Primera Federació, trenta-quatre de Segona Federació, set de Tercera Federació, quatre de Copa Federació i deu procedents de categories territorials.