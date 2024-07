El Consell Esportiu del Gironès, el Girona i l'Uni presenten una nova edició de "La Grada Suma"

Aquest matí ha tingut lloc a l’Escola Puig d’Arques, de Cassà de la Selva, la presentació de la nova temporada de “La Grada Suma”, el projecte que impulsa el Consell Esportiu del Gironès. Aquesta acció consisteix en treballar, amb escolars, valors com la solidaritat, l’esforç o l’empatia, a través de l’esport. Els nens i nenes treballen aquestes conceptes a classe i llavors els apliquen en sortides a Montilivi per veure partits del Girona i a Fontajau per veure l’Uni.

A l’acte d’avui hi han estat presents els màxims representants dels dos clubs que hi participen, juntament amb Narcís Boschdemont, president del Consell Esportiu de Gironès. Es tracta del president del Girona, Delfí Geli i el de l’Uni Girona, Cayetano Pérez. Els han acompanyat el futbolista blanc-i-vermell, Jonás Ramalho, i les jugadores de bàsquet, María Conde i Shante Evans. Després de la signatura formal de l’acord entre les tres entitats, els nens i nenes han formulat preguntes als esportistes i tot seguit ha tingut lloc una signatura d’autògrafs i fotografies amb els més de 200 escolars entusiasmats que han omplert l’auditori de l’escola.