El Girona suma tres punts d'or a Reus

El Girona ha sortit avui amb Longo i Sandaza en punta, i amb la novetat de Ramalho en el lloc de Kiko Olivas, baixa per gastroenteritis. Els de Machín han dut la iniciativa en els primers compassos del partit. Sandaza, de xut creuat ha tingut una bona ocasió al minut 4 amb un xut al pal. La jugada ha estat anul·lada per l’àrbitre per posició antireglamentària del de Toledo. En la recta final de la primera part, Ramalho ha posat a prova el porter local amb una rematada de cap que Edgar Badía ha aturat sense problemes. El Reus ha sovintejat l’àrea de René però cap de les seves aproximacions ha estat de veritable perill.

La segona part no podia començar de millor manera per al Girona. Al 47, passada en profunditat de Borja García a Portu –havia substituït Longo al descans- que, per baix, supera el porter. Sisè gol en lliga del murcià que avançava al Girona. Els tarragonins han avançat línies i això ha afavorit els contracops del Girona. A la mitja hora de joc, passada a l’espai a Sandaza que s’ha plantat davant del porter i ha fet pujar el segon per al Girona. Els de Machín han acabat el partit amb deu per l’expulsió d’Alcaraz. Precisament amb deu el Girona ha rebut el gol de Querol, en el 88. Ja en el descompte, l’àrbitre ha assenyalat penal contra el Girona per una falta de Marí. Edgar Hernández ha errat el llançament. Al final, victòria del Girona que suma tres punts més.