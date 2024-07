El Girona acaba amb la sequera golejadora que arrossegava amb un 3-0 contra el Numancia

El Girona ha acabat amb la sequera golejadora i n’hi ha endossat avui tres a un Numancia que, poc efectiu en atac, ha vist com el partit se li posava coll amunt abans del quart d’hora. Els gironins, amb una defensa innovadora -Alcaraz ha ocupat l’eix esquerre per les lesions dels centrals habituals- ha provocat els primers problemes a l’equip d’Arrasate en les primeres jugades del partit. Una internada per l’esquerra de Ramalho, que no ha trobat rematador, ha estat el primer avís dels homes de Machín. Poc després, en el minut 7, una excel·lent combinació gironina ha significat el primer gol, obra de Granell. Tres minuts més tard, era Portu el que posava el 2-0 al marcador. Lluny d’aixecar el peu de l’accelerador, el Girona ha continuat atacant la porteria numantina, fins que a falta de vuit minuts per al descans, Pere Pons ha marcat el tercer gol, després d’una jugada de Sandaza, que ha driblat un defensa dins de l’àrea abans de fer la passada de la mort al de Sant Martí Vell.

Després del descans, el tècnic visitant ha fet entrar als exgironins Acuña i Jairo, en un intent de reduir distàncies en el marcador, que ja no s’ha mogut. Per part del Girona, Machín ha fet debutar Marc Carbó, jugador del Peralada, i que ha viscut així els seus primers minuts a Segona A. El Girona rebrà dissabte el Tenerife. El partit començarà a les 18:00 hores.