El Girona acorda l’arribada de Rodrigo Riquelme

El Girona FC incorpora l’extrem de 22 anys Rodrigo Riquelme, més conegut com Roro Riquelme, que arriba cedit per l’Atlético de Madrid fins a final de temporada. Riquelme, que destaca per la seva habilitat amb la pilota, velocitat i visió de joc, és un extrem dret polivalent que pot actuar també de mitja punta o al mig del camp.

Nascut a Madrid, va començar la seva carrera futbolística al Real Zaragoza, ciutat on va viure de petit per motius laborals de la seva família. Posteriorment, i ja de tornada a Madrid, va recalar al Rayo Vallecano però amb 10 anys va ingressar al futbol base matalasser. Després de passar per totes les categories de l’equip blanc-i-vermell, el setembre de 2019 va debutar amb el primer equip a la màxima categoria en un partit contra l’Eibar. Riquelme ha tastat també el futbol anglès per que fa dues temporades va jugar cedit a l’ARC Bournemouth de la Championship. El curs passat va destacar al Mirandés, la seva darrera destinació. Amb l’equip burgalés va disputar 39 partits - 36 de lliga i 3 de Copa -, va marcar 8 gols i va repartir una dotzena d’assistències.