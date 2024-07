El Girona arrenca un punt de Butarque

Ramon Terrats ha tornat avui a la titularitat després de prop de 4 mesos. Era la gran novetat de l’11 de Míchel que recuperava el doble pivot i situava Borja i Baena a la mitja punta, per darrere de Stuani. El Girona no s’ha trobat còmode a la primera part. Tot i això s’ha avançat en el marcador després d’una jugada a pilota parada. Arnau ha aprofitat un rebot per situar el 0-1 poc després de la primera mitja hora de joc. Abans del descans, Qasmi igualaria el partit avançant-se a la defensa gironina. Amb aquest resultat s’ha arribat al descans.

A la segona part els dos equips han buscat la porteria rival i han disposat de bones oportunitats per avançar-se en el marcador. Stuani, amb un cop de cap, ha obligat a intervenir el porter local en el minut 56. Juan Carlos també ha evitat el gol madrileny en una contra que ha acabat amb la rematada de Bautista. L'uruguaià s'ha tornat a trobar amb una gran intervenció del porter en una rematada ja en el temps de descompte. Al final, repartiment de punts a Butarque.