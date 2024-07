El Girona assalta el Bernabéu i aconsegueix un 1 a 2 històric

Dia històric pel Girona. Els d’Eusebio Sacristán han guanyat per 1-2 al Real Madrid i al Santiago Bernabéu, amb gols de Stuani i Portu. Els blanc-i-vermells s’han sobreposat al primer gol dels blancs, han persistit i amb una actitud i fermesa enormes, han sabut donar la volta al marcador i endur-se uns tres punts que són d’autèntic or.

Excepte per puntuals contracops dels dos equips, els primers quaranta-cinc minuts s’han jugat a una velocitat relativament lenta. Els d’Eusebio han sortit amb una defensa de quatre per intentar blindar la porteria de Bono davant d’un dels millors equips del món. Els blanc-i-vermells, però, no s’han volgut limitar a defensar sinó que, ben aviat, en el minut dos, Stuani s’ha plantat sol davant Courtois i el belga ha aturat el xut en una jugada en la que s’ha assenyalat fora de joc. Pocs minuts després una bona combinació entre Granell i Portu ha generat una centrada del murcià i Stuani no l’ha pogut engaltar per ben poc. El perill s’ha traslladat tot seguit a l’àrea gironina i Bono ha neutralitzat una clara ocasió de Lucas Vázquez. En aquests moments els atacs es traslladaven d’una a altra banda de camp i els dos equips buscaven el gol com el cas de la centrada de Raúl Carnero en la que en l’últim instant Marcelo evita la rematada de cap de Pedro Porro. Però pocs minuts després, en el vint-i-cinc, els de Solari aconseguien avançar-se en el marcador, després d’una centrada per la banda dreta de Kroos que rematava de cap Casemiro sense que Bono hi pogués fer res. El Real Madrid no es conformava amb aquest resultat i buscava el segon. L’ha tingut proper Benzema que no ha pogut arribar a una pilota enviada per Odriozola dins l’àrea. Una de les ocasions més clares d’aquesta primera part ha estat de Granell. El gironí ha llançat un fort xut des de fora de l’àrea que ha fregat el pal de la porteria defensada per Courtois.

La segona part ha començat amb un doble canvi del Girona; Aleix ha substituït Pere Pons i Lozano a Pedro Porro. En els primers minuts el Madrid ha continuat buscant ampliar l’avantatge i Benzema, amb un cop de cap ha estat a punt. Solari també ha fet sortir Vinicius amb la intenció de posar més pólvora i rapidesa al davant. Un dels homes més destacats d’aquests segons quaranta-cinc minuts ha estat Lozano que amb les seves rematades ha portat el perill a la porteria de Courtois. En el cinquanta-nou, una rematada de l’hondureny ha obligat el porter merengue a rebutjar l’esfèrica, la pilota ha caigut a peus d’Aleix que l’ha enviat per sobre de la porteria. El canvi de rumb d’aquest dia històric s’ha produït en el minut seixanta-quatre quan l’àrbitre ha assenyalat penal favorable al Girona. La pena màxima l’ha transformat Stuani, el marcador s’iguala...i el partit comença de nou.. I aquest segon matx ha estat del Girona. Pocs minuts després de l’empat, Portu ha llançat una pilota al pal i en el setanta-quatre, després d’un xut de Lozano que atura el porter belga, el murcià remata de cap i l’envia al fons de la xarxa. Els últims instants del partit no han estat aptes pels que pateixen del cor; Lozano ha enviat una pilota a la fusta, Bale també l’ha tingut i en l’últim segon, en una rematada de córner, el propi Courtois ha estat a punt d’empatar.