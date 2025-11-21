El Girona B a pels tres punts a les Illes Pitiüses
El Girona B visita aquest cap de setmana a la SD Ibiza en un duel que arriba amb una nova oportunitat per al filial gironí de canviar la seva dinàmica. El partit, corresponent al Grup 3 de Segona RFEF, se celebrarà aquest diumenge 23 de novembre a les 12:00h.
L’equip de Quique Álvarez visitarà el Municipal de Sant Rafael després d’empatar al seu últim partit davant la UD Barbastro (0-0). Una victòria situaria al conjunt gironí de nou en zona de playoff. Davant, la SD Ibiza tractarà de sumar tres punts per a sortir de la zona de descens.
Shin Katsuhima ha destacat la igualtat de la competició a la prèvia del partit: "Sabíem que la lliga seria molt difícil. Està tot molt igualat, però l'equip està competint cada partit"