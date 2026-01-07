Skip to main content

Marta Ribera, protagonista del vuitè episodi de la segona temporada

L’actriu gironina, Marta Ribera, visita el vestuari local de Montilivi en un nou episodi del pòdcast blanc-i-vermell. Neta de l’antic porter del Girona després de la guerra, que més endavant va ser tresorer del club. El seu pare i el seu cosí també van defensar la samarreta del Girona i des de petita recorda un vincle molt estret amb el futbol i amb el Girona.

Ha tingut una vida lligada al món de l’espectacle i la interpretació actuant als escenaris més importants d’arreu del món.

‘Sempre he vist el futbol com un esport molt coreogràfic. Per la forma com es mouen els jugadors, i igual que les ballarines porten talons, els jugadors porten tacs.’

Ha treballat amb grans figures de l’espectacle, com Antonio Banderas, Rafael o Masiel.

‘A l’Antonio Banderas el conec de fa temps, d’ell he après moltíssim, vam tenir molta connexió perquè soc una persona amb pocs filtres i ell agraeix aquesta sinceritat.’

Entre bambolines no ha perdut la seva passió pel futbol i el segueix regularment. 

‘El meu camerino molts cops ha estat on els companys s’han posat a veure el futbol perquè a mi m’encanta el futbol. Amb en Santi Millán sempre seguim els partits, fins i tot actuant.’

El vuitè episodi de la segona temporada del pòdcast Orgull Gironí, s’ha estrenat aquest dimecres 7 de gener a YouTube Podcast i Spotify Podcast.