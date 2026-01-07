Marta Ribera, protagonista del vuitè episodi de la segona temporada
L’actriu gironina, Marta Ribera, visita el vestuari local de Montilivi en un nou episodi del pòdcast blanc-i-vermell. Neta de l’antic porter del Girona després de la guerra, que més endavant va ser tresorer del club. El seu pare i el seu cosí també van defensar la samarreta del Girona i des de petita recorda un vincle molt estret amb el futbol i amb el Girona.
Ha tingut una vida lligada al món de l’espectacle i la interpretació actuant als escenaris més importants d’arreu del món.
‘Sempre he vist el futbol com un esport molt coreogràfic. Per la forma com es mouen els jugadors, i igual que les ballarines porten talons, els jugadors porten tacs.’
Ha treballat amb grans figures de l’espectacle, com Antonio Banderas, Rafael o Masiel.
‘A l’Antonio Banderas el conec de fa temps, d’ell he après moltíssim, vam tenir molta connexió perquè soc una persona amb pocs filtres i ell agraeix aquesta sinceritat.’
Entre bambolines no ha perdut la seva passió pel futbol i el segueix regularment.
‘El meu camerino molts cops ha estat on els companys s’han posat a veure el futbol perquè a mi m’encanta el futbol. Amb en Santi Millán sempre seguim els partits, fins i tot actuant.’
El vuitè episodi de la segona temporada del pòdcast Orgull Gironí, s’ha estrenat aquest dimecres 7 de gener a YouTube Podcast i Spotify Podcast.