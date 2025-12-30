Girona B: Derbi de filials a Montilivi
El Girona B afronta aquest cap de setmana un dels partits més atractius de la jornada amb la visita de l'Espanyol B a Montilivi. Un derbi de filials que arriba en un moment clau del curs i que es presenta com una bona oportunitat perquè els gironins confirmin la seva bona línia davant d'un rival sempre exigent.
L'equip dirigit per Quique Álvarez ha mostrat una clara evolució al llarg de la temporada, especialment en els partits com a local.
Al davant hi haurà un Espanyol B jove però amb talent, fidel a l'estil competitiu dels filials blanc-i-blaus.
Més enllà dels punts, el duel té un component emocional especial. Un derbi sempre motiva els blanc-i-vermells, tractaran que els tres punts es quedin a Montilivi el pròxim diumenge dia 4 de desembre a les 12h. Els socis podran entrar de forma gratuïta al partit.