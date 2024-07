El Girona B arrenca el play-off d’ascens davant el San Cristóbal

San Cristóbal – Girona B (diumenge a les 18h)

El filial blanc-i-vermell encara el segon play-off consecutiu amb l’objectiu d’assolir l’ascens a Segona RFEF. Per aconseguir-ho, primer caldrà superar la primera pedra en el camí, un San Cristóbal que va finalitzar la fase regular en tercera posició, i al que el Girona B no va ser capaç de guanyar en cap dels dos enfrontaments.

Els d’Axel Vizuete arriben al matx després de vèncer el Peralada en la darrera jornada de competició. Un triomf que no va servir per guanyar posicions a la taula, ja que el proper rival blanc-i-vermell també va sortir victoriós del seu darrer compromís. Això sí, va omplir de moral un equip que, segons el tècnic gironí, arriba al play-off “en el millor moment de la temporada”.

El Girona B podrà comptar amb tots els habituals de la plantilla, a excepció de Ricard Artero, que continua en dinàmica de primer equip i no estarà disponible pel partit de la primera eliminatòria. La resta de jugadors que les darreres setmanes han estat entrenant i entrant en convocatòries amb el primer equip, hi seran diumenge a Rubí amb el conjunt de Vizuete.

Enfront, un San Cristóbal que ha estat l’equip revelació de la temporada. Els de Terrassa han acabat la fase regular en tercera posició, només per darrere de Manresa i Olot, i arriben a la promoció d’ascens amb la moral pels núvols. A més, el San Cristóbal va superar el Girona B a Can Anglada per dos gols a un, i a la tornada va resistir-hi a Riudarenes (0-0).

Un resultat que no valdria pel filial blanc-i-vermell, ja que el fet d’haver quedat per sota a la classificació de la lliga, penalitza un Girona B que haurà de guanyar el partit a 90 o 120 minuts per accedir a la segona ronda del play-off d’ascens a Segona RFEF.