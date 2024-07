El Girona B perd per la mínima davant l'Europa

Girona B 0-1 Europa

Derrota dels nois d'Axel Vizuete davant el líder de la categoria, l'Europa. La igualtat va ser la tònica dominant d'un matx que es va resoldre al tram final amb una diana de Carlos al minut 78 per als escapulats. Poc després, Dawda va poder empatar amb un gran llançament de falta, però el porter de l'Europa ho va evitar amb una gran intervenció.



RCD Mallorca 3-2 Juvenil A

El Juvenil A va caure en la seva visita a Palma de Mallorca davant el conjunt balear. El Girona va aconseguir aixecar el 2-0 inicial del Mallorca, amb la diana d'Albert per fer l'empat a 2, però al minut 85 els locals van anotar el 3-2 definitiu.



FC Barcelona 5-0 Juvenil B

Dura derrota del Juvenil B en la seva visita a la CE Joan Gamper davant el Barça. Els blaugrana van ser superiors i van sentenciar el partit en una bona segona part.



Sènior Femení 4-0 Guineueta

Nova golejada de les blanc-i-vermelles, aquest cop a Torres de Palau. El Girona va superar amb nota la Guineueta gràcies a les dianes de Maria Peña, per partida doble, Paula Lloret i Miren Duque. Les gironines sumen cinc victòries consecutives i ja són terceres amb vint-i-set unitats.



Resta de resultats

EF Gavà 0-4 Cadet A

Cadet B 1-1 Mataró

Infantil A 2-1 Europa

Infantil B 0-5 Figueres

At. Banyoles 5-1 Infantil C

Aleví A 2-3 Fornells

Baix Ter 0-6 Aleví B

Aleví C 8-4 Fornells

Sant Celoni 1-3 Benjamí A

At. Bisbalenc 1-5 Benjamí B

Juvenil A Femení 1-3 Levante LP

RCD Espanyol 4-1 Juvenil B Femení

Cornellà 5-3 Infantil A Femení

Infantil B Femení 1-2 Cornellà

Santjoanenc 3-1 Aleví A Femení