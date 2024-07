El Girona B rep l’Asc ó en l’inici d’un tram final de temporada decisiu

Girona B – Ascó (diumenge a les 12h)

El filial blanc-i-vermell vol refer-se del cruel empat davant el Manresa en un nou partit com a local, aquest cop contra l’Ascó. El Girona necessita la victòria per estar més a prop de certificar la seva presència al play-off d’ascens a Segona RFEF, davant un rival que necessita la victòria per mantenir opcions de permanència.

Lleida Esportiu – Juvenil A (dissabte a les 18h)

Els nois d’Alex Marsal visiten Lleida amb l’objectiu de seguir sumant de 3 per mirar encara més amunt a la Divisió d’Honor. Després de tombar el Sabadell, el Girona visita el cuer de la categoria amb la victòria entre cella i cella.

Juvenil B – Cornellà (diumenge a les 15.30h)

El Juvenil B no pot punxar més si vol mantenir intactes les opcions de ser campió. Els blanc-i-vermells reben el Cornellà en un duel entre dos equips de la part alta de la taula. Els d’Antonio Rivera acumulen tres empats consecutius, i necessiten trencar aquesta irregular dinàmica per pressionar el Barça.

Fundació Acadèmia L’Hospitalet – Sènior Femení (diumenge a les 11.30h)

El Girona visita L’Hospitalet per veure’s les cares amb l’altre equip que ho ha guanyat tot del Grup 4 de la Permanència a la Preferent Femení, la Fundació Acadèmia L’Hospitalet.

Resta de partits:

Cadet A – EF Gavà

Manlleu – Cadet B

Vic Riuprimer – Infantil A

Infantil B – Vilassar

Tordera – Infantil C

Aleví A – Gironès Sàbat

Bosc de Tosca – Aleví B

Quart – Aleví C

Unió Girona – Benjamí A

Benjamí B – Celrà

Juvenil A Femení – Levante Las Planas

Juvenil A Femení – RCD Espanyol

Fontsanta – Juvenil B Femení

Infantil A Femení – Santa Susanna

EMF Calonge – Infantil B Femení

Aleví A Femení – Porqueres