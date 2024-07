El Girona B suma tres punts d’or gràcies a una diana de Pau Víctor al tram final

FE Grama 0-1 Girona B

Fantàstica victòria del Girona B a Can Peixauet davant la Grama. Una diana de Pau Víctor a les acaballes del matx va servir per sumar tres punts d’or per un filial gironí que es consolida a zona de promoció d’ascens i buscarà dimecres apropar-se al liderat de la Tercera RFEF.

Juvenil A 2-0 Sabadell

Bona victòria del Girona davant un rival directe en la zona mitjana de la taula, el Sabadell. Les dianes de Solans i Vázquez van servir per sumar tres punts i mirar cap a les posicions de privilegi de la Divisió d’Honor Juvenil.

Juvenil B 0-0 Manresa

El Juvenil B va empatar a zero davant el Manresa, i no va aprofitar del tot l’ensopegada del Barça. El Girona retalla un punt al conjunt blaugrana, i es troba a cinc punts del líder amb un partit menys.

Sènior Femení 5-0 Sabadell

Segona jornada de la fase de permanència a la Preferent Femení, i segona victòria del conjunt blanc-i-vermell. Els doblets de Mimi i Aida Illas, i el gol de Paula Rosales van arrodonir una matinal màgica a Torres de Palau davant el Sabadell.

Resta de resultats:

Sant Cugat 2-0 Cadet A

Cadet B 1-1 Vilassar Dalt

Infantil A 2-4 Nàstic

Quart 2-1 Infantil B

Infantil C 1-2 Olot

Fornells 2-1 Aleví A

Aleví B 4-3 At. Bisbalenc

Aleví C 6-2 At. Sant Ponç

Benjamí A – Bosc de Tosca (Victòria)

Unió Girona – Benjamí B (Victòria)

Sant Gabriel 3-1 Juvenil A Femení

Juvenil B Femení 5-0 Levante Las Planas

Sant Gabriel 2-1 Infantil A Femení

Infantil B Femení – Racing Blanenc (Victòria)

Unió Girona 3-7 Aleví A Femení