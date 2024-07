ACADÈMIA El Girona B torna a guanyar en un bon cap de setmana

Jornada positiva pels equips principals de l'acadèmia, que segueixen sumant de tres. El filial s'ha imposat amb autoritat davant el Castelldefels, mentre que el Juvenil B també ha superat el Vic i s'apropa a la primera posició. Cadet A i Infantil A segueixen en un gran estat de forma, i l'Aleví S12 es manté una setmana més com a líder. La Divisió d'Honor descansava, i el Juvenil A tornarà a competir aquest cap de setmana rebent la visita del líder, el Badalona.

Girona B 3-0 Castelldefels

Victòria molt important del Girona B per enlairar el vol i encadenar ja dues jornades seguides guanyant. Els nois de Sergi Mora han completat un bon partit i han estat encertats en els moments claus per decantar la balança del seu costat. Lucas ha aturat un penal només arrencar i els gironins, que han tingut més iniciativa, han golejat en una gran segona meitat.

Sergi Solans ha obert la llauna amb un xut creuat a la represa, i el davanter ha ampliat l'avantatge minuts més tard aprofitant una gran cavalcada d'Almena per la banda. L'extrem ha assistit i ha marcat el tercer gairebé de forma consecutiva per tancar els primers tres punts del curs a Riudarenes. Els blanc-i-vermells sumen quatre gols a favor, cap en contra i sis punts en les últimes dues jornades, i diumenge vinent visitaran un os dur de la categoria com l'Hospitalet.

Sènior Femení 2-1 Viladecans

Quarta victòria consecutiva del primer equip femení per consolidar-se a la part alta de la classificació. Les gironines estan completant un gran inici de temporada i han superat les dificultats de les dues primeres jornades. Dos gols de Miren Duque han permès imposar-se al Viladecans i situar-se en quarta posició amb 21 punts.

Vic 1-3 Juvenil B

El segon juvenil de l'entitat segueix escalant posicions i després d'un inici irregular ha trobat la continuïtat en els resultats i encadena ja quatre victòries consecutives. Els nois de Kiku Parcerisas van decantar al seu favor en els minuts finals el partit al camp del Vic, i se situen tercers amb 20 i a cinc del líder, el Parets. De fet, aquest dissabte s'enfronten ambdós a Vilablareix a les 19:30h.

Dinàmica positiva dels equips principals

El Cadet A segueix a un gran nivell en aquest inici de temporada i es manté com a segon classificat a Divisió d'Honor després de golejar al Mercantil (3-0). L'Infantil A només ha perdut un partit en aquest inici de lliga, i després de guanyar al Quart suma 21 punts que el mantenen cinquè (4-1). L'Aleví S12, a més, també va guanyar a Malgrat i es manté en primera posició (2-6).

En futbol femení, el Juvenil A no va poder donar la sorpresa contra el líder, però el Juvenil B es manté a un bon ritme i ja és tercer amb 19 punts, a només dos del primer. L'Infantil A va remuntar al camp del Fontsanta i acumula ple de victòries en les deu primeres jornades i és líder.