El Girona B visita Castelldefels amb l’objectiu de revertir la mala dinàmica

Castelldefels – Girona B (diumenge a les 12h)

Els de Vizuete volen tornar al camí de la victòria després d’un mes sense fer-ho. Enfront, es trobaran un rival que arriba al matx amb la moral pels núvols després de sumar tres victòries seguides, totes elles deixant la porteria a zero. Una bona prova de foc per un Girona B que no vol perdre el tren de l’ascens directe.

FC Barcelona – Juvenil A (diumenge a les 12h)

Partidàs entre Barça i Girona en la matinal de diumenge a la CE Joan Gamper. Els blanc-i-vermells visiten el líder de la Divisió d’Honor Juvenil amb l’objectiu de sumar en un escenari on els blaugrana només han cedit un empat davant el Cornellà.

Juvenil B – Jàbac Terrassa (diumenge a les 15.30h)

El Juvenil B torna a Vilablareix amb la victòria entre cella i cella per fer bo el punt aconseguit davant l’Olot el cap de setmana passat. El Jàbac arriba al partit situat a la zona baixa de la taula, però acumulant quatre jornades consecutives sense conèixer la derrota.

Terrassa – Sènior Femení (dissabte a les 17h)

El Girona FC viatja a Terrassa per veure’s les cares amb el tercer classificat de la Preferent Femenina. Les blanc-i-vermelles volen tallar ja la mala dinàmica actual, cinc partits sense guanyar, en un escenari on les locals només han perdut un partit.

Resta de partits:

Sant Andreu – Infantil A

Infantil B – Aqua Hotel

Esplais – Infantil C

Sant Celoni – Aleví A

Aleví B – Baix Ter

Sarrià de Ter – Aleví C

Cassà – Benjamí A

Benjamí B – Bescanó

Juvenil A Femení – Europa

Juvenil B Femení – Llerona

Infantil A Femení – Vall d’en Bas

Racing Blanenc – Infantil B Femení

Aleví A Femení – Vall del Ter