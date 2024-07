El Girona B visita la Pobla de Mafumet a la recerca del primer triomf a domicili

Pobla de Mafumet – Girona B

El filial blanc-i-vermell visita terres tarragonines per enfrontar-se la Pobla de Mafumet. Els de Vizuete volen aconseguir la primera victòria com a visitants del curs en un escenari on els locals han sumat sis punts en tres partits disputats.

Juvenil A – San Francisco

El Juvenil A torna a Vilablareix amb l’objectiu de sumar el segon triomf de la temporada. Enfront, un San Francisco situat a la meitat de la taula classificatòria amb nou punts, quatre més que els gironins.

Sant Andreu – Juvenil B

Sant Andreu i Girona es veuen les cares en nou duel a Lliga Nacional. Els quadribarrats són cinquens a la classificació amb vuit unitats, quatre més que un Girona que acumula tres jornades sense guanyar.

Guineueta – Sènior Femení

Duel de la zona mitja-alta de la taula entre Guineueta i Girona al barri de la ciutat comtal. Les grogues arriben al matx amb nou punts, dos més que les blanc-i-vermelles.

Resta de resultats

FC Barcelona – Cadet A

Cadet B – Vilassar

Infantil A – EF Gavà

Bosc Tosca – Infantil B

Gironès Sàbat – Infantil C

Aleví A – Sant Celoni

At Bisbalenc – Aleví B

Aleví C – Cal Aguidó

Olot – Benjamí A

Celrà – Benjamí B

Juvenil A Femení – Santa Susanna

Juvenil B Femení – Manu Lanzarote

Europa – Infantil A Femení

Infantil B Femení - Cambrils

Vall del Ter – Aleví A Femení