El Girona buscarà al Ciutat de València fer un pas de gegant cap al gran objectiu

Amb l'ascens a l'horitzó després de vèncer al Huesca i quedar-se set punts per sobre del Getafe, tercer, a manca de quinze per disputar, els homes de Pablo Machín visiten demà el camp del líder, el Levante, que fa dues jornades va aconseguir la preuada plaça matemàtica a Primera Divisió. Malgrat tot i amb els números a la mà, els granota sumen només una victòria en els últims cinc partits, per la mínima davant l'Oviedo, acumulen també dos empats i dues derrotes que han permès al Girona acostar-se a nou punts de l'entitat valenciana, una quantitat que, en cas de victòria al Ciutat de València, es podria veure retallada a sis faltant encara quatre jornades.

Dirigits per Juan Ramón López Muñiz, un tècnic amb molta experiència en haver passat els últims anys per equips com el Málaga, el Racing, o el més recent, l'Alcorcón, són un equip molt ordenat i solvent al darrere, on compten, entre d'altres, amb futbolistes com Toño o Pedro López, amb molt de recorregut a Primera; Chema, amb sobrada experiència a la categoria, o Iván López, amb passat gironí. I és que de fet, són el segon conjunt menys golejat de tota la competició, amb només vint-i-set gols encaixats, i només superat pel Reus, amb dos menys. Els blaugrana han sabut trobar l'equilibri entre la línia defensiva i l'ofensiva, i també són un dels clubs més golejadors de la Lliga123, amb fins a cinquanta-una dianes aconseguides en trenta-set jornades, (uns registres que només supera el mateix Girona amb onze més), i gairebé totes elles obra dels dos davanters més temibles del conjunt valencià: Roger, que en porta vint-i-dos, i s'ha consolidat com la màxima referència dels valencians, i Jason, amb deu, que tot i la seva joventut ha esdevingut un pilar fonamental a l'atac granota. Campaña, un mitjapunta molt mòbil, els segueix amb quatre, al mateix temps que Morales, un banda punyent pels defensors i vital pels seus davanters, ho fa amb dos.

Entre ambdós equips consten cinc precedents que es reparteixen en una victòria pel Girona, l'aconseguida a la primera volta a Montilivi, dos empats i dues derrotes. Del Ciutat de València els blanc-i-vermells encara no s'hi han endut mai els tres punts. Un empat i una derrota, de 2008 i 2009, esdevenen els únics precedents, al mateix temps que els més recents, a domicili contra l'equip blaugrana.