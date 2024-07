El Girona cau en l’ultim minut al Villamarín

Un penal en el descompte ha condemnat el Girona avui al Benito Villamarín. Els d’Eusebio, que havien capgirat el marcador en la primera part amb els gols d’Aleix Garcia i Doumbia, han vist com s’escapava la possibilitat de puntuar per un penal en el minut 94.

El partit s’ha posat coll Amunt en els primers minuts de joc. Una jugada aïllada ha acabat amb una falta de Pedro Porro molt a prop de la frontal de l'àrea. El llançament de Cristian Tello ha acabat significant l’1 a 0. Imparable per a Bono.

Aquest gol ha donat tranquil·litat als andalusos, mentre els d'Eusebio havien d'arriscar si no volien tornar de Sevilla amb les mans buides. El Betis no ha sabut aprofitar cap ocasió, i en canvi, el Girona, tampoc no s'ha desordenat buscant sense seny l'empat. Una errada de Barragán en una cessió cap a Pau López l’ha aprofitat Doumbia que ha recuperat la pilota, l'ha passat a Portu i aquest a Aleix García, que ha aconseguit la igualada en el 36.

El gol ha esperonat el Girona. Poc abans del descans, Portu ha recuperat una pilota a camp bètic i ha posat una centrada precisa que ha aprofitat Doumbia. Amb una rematada de cap, el davanter gironí convertia així l’1 a 2.

Quan tot just s’havien disputat tres minuts de la segona part, els de Setién ja han provocat al primera acció de perill. Quan semblava que el Girona tenia el partit controlat, un veloç contraatac encapçalat per Canales l’ha arrodonit Loren per fer la igualada (2-2).

Quedava encara més de mitja hora per al final i el partit estava totalment obert, amb atacs d'uns i dels altres, però durant una bona estona sense ocasions prou clares. En l’últim minut del temps afegit ha arribat la jugada clau. Lo Celso s'ha avançat a Douglas quan volia refusar una pilota a l'interior de l'àrea. La jugada ha acabat en penal. Canales ha transformat la pena máxima i ha fet pujar el 3-2 al marcador amb la que s’ha acabat el partit.