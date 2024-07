El Girona cedeix un empat davant el Mirandés (1-1)

Un gol en el minut 83 ha privat al Girona de la segona victòria de la temporada. Els de Pablo Machín, que han portat la iniciativa del joc, s’han posat per davant en el marcador gràcies a un golàs de Borja García minuts després del descans. El madrileny ha engaltat, des de fora de l’àrea, un fort xut a passi de Coris. La pilota ha entrat per l’escaire de la porteria burgalesa, sense que el porter pogués fer res per aturar-la. Era el primer xut ben orientat dels gironins que, tot i dominar a la primera part, no havien tingut ocasions clares de gol. Amb l’1-0 el Girona ha agafat el control del partit i fins i tot podria haver sentenciat si Longo no hagués enviat als núvols una rematada a boca de gol, quan Montilivi ja cantava el segon. Sandaza i Cristian també han tingut ocasions de marcar però no han estat afortunats. Més sort ha tingut el Mirandés. En el minut 83, Aurtenetxe s’ha escapolit de la defensa gironina i ha entrat pel centre fins que s’ha plantat davant Bounou i l’ha afusellat, aconseguit la igualada. L’empat ha suposat un gerro d’aigua freda per als gironins que, una setmana més, no aconsegueixen deixar la porteria a zero. Per contra, el Mirandés continuarà imbatut després de sis jornades de competició.