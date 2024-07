El Girona col·laborarà en la formació de professionals de la indústria del futbol

El Girona FC i The Football Business Academy han signat un acord de col·laboració per posar en marxa programes de formació i desenvolupament professional relacionats amb la gestió dins del món del futbol. L’aliança entre les dues entitats permetrà al Girona tenir accés als candidats del màster de la FBA i, a l’hora, oferir-los un entorn d'aprenentatge únic per al seu desenvolupament professional en aquesta indústria.

Fruit de l’acord, el Girona acollirà aquest mes dos dels candidats de la primera edició del màster de la FBA durant el seu mòdul de pràctiques. Els candidats, un espanyol i un colombià, donaran suport als departaments de màrqueting, marxandatge i financer del club amb la intenció de continuar desenvolupant el potencial comercial del club, que s'esforça per mantenir-se al màxim nivell dins el futbol espanyol.

A més, el Girona podrà avaluar projectes pràctics empresarials d'estudiants (un projecte de grup de consultoria que els candidats desenvolupin i presentin al final del programa Màster), cosa que permet als candidats de la FBA mostrar el seu valor en la indústria del futbol mentre serveixen al club.

Sobre The Football Business Academy

The Football Business Academy és una institució educativa d'alt nivell amb seu a Suïssa que s'ha creat per professionalitzar la gestió de la indústria del futbol i facilitar la inserció de professionals qualificats i futurs líders del sector. El seu programa emblemàtic, un Màster Professional en Negocis de Futbol, ha estat desenvolupat conjuntament amb experts de la indústria del futbol de tot el món amb un primer objectiu: oferir als candidats totes les eines necessàries i un entorn d'aprenentatge òptim per tenir èxit en aquesta apassionada i dinàmica indústria.

Delfí Geli, president del Girona FC

“Per al Girona és important poder formar part de la xarxa de clubs que col·laboren amb The FBA, ja que compten amb professionals de reconegut prestigi en el sector. La col·laboració és una oportunitat per al club de beneficiar-se del talent i visió que els joves estudiants del Màster tenen sobre el món del futbol. Estem segurs que aportaran al club els seus coneixements i idees innovadores.”

Kristian Dobrev, Partnerships Director, The FBA

“Ens complau donar la benvinguda a Girona com a soci. És un club únic amb molt de potencial de creixement, que és un aliat fantàstic per col·laborar en projectes estratègics i desenvolupament de talents. Estem desitjant ajudar-los i veure’ls créixer com un club sostenible i innovador dins de La Liga".