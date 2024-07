El Girona comença el seu stage a Manchester

El Girona FC ja es troba a Manchester. L'expedició blanca i vermella ha arribat a primera hora de la tarda i ja ha pogut estrenar les instal·lacions de la City Football Academy, on la plantilla ha realitzat ja el primer entrenament del stage. Per demà, dimarts i divendres hi ha programades dobles sessions d'entrenament. També hi haurà treball de matí i tarda els dos dies de partit, dimecres contra l'equip EDS Manchester City, i dissabte al camp del Blackburn Rovers. La plantilla descansarà la tarda de dijous.