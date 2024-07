El Girona continua sumant lluny de Montilivi

El Girona suma el quart partit sense perdre lluny de Montilivi. Els d’Eusebio han sumat un punt a Anoeta davant la Real Sociedad en un matx amb opcions de gol per ambdues formacions en les que cap equip s’ha conformat i tots dos han buscat la victòria fins l’últim minut.

A la primera part els locals han estat més incisius i Sandro ha estat qui ha portat més de corcó la defensa i la porteria gironina. Precisament Bono ha estat l’home del partit per part dels de Montilivi. El porter marroquí ha tingut intervencions de molt mèrit i amb les seves aturades ha evitat la victòria basca. Precisament ha estat a quatre minuts del final dels primers quaranta-cinc minuts quan Sandro ha enviat una pilota al pal que prèviament havia desviat Bono. Per part catalana l’ocasió més clara ha estat de Borja. El seu xut des de la frontal ha fregat el travesser de la porteria de Moyà. A la segona part el porter blanc-i-vermell ha continuat essent una autèntic muralla davant els atacs dels de Donosti però el Girona també ha fet un pas endavant pel que fa al seu joc d’atac. En els minuts finals Stuani -que ha sortit en el 71- l’ha tingut. L’uruguaià ha rebut la pilota dins l’àrea d’un cop de taló de Borja. En última instància i quan anava xutar un defensa basc ha impedit el que podia haver estat el gol gironí. Poc després ha estat Lozano, de cop de cap, qui ha enviat, per ben poc, la pilota fora.

El proper partit del Girona tindrà lloc aquest dissabte a les 13h. a Montilivi. El seu rival, el Rayo Vallecano.