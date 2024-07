El Girona derrota l"Osasuna amb contundència (3-0) a Montilivi i ja pensa en el filial del Barça

Dos gols de Mata i un de Lejeune han servit avui al Girona per derrotar un històric del futbol espanyol com l"Osasuna. Els de Pablo Machín van començar molt actius el partit i en cinc minuts van disposar d"ocasions per obrir el marcador. La recompensa va arribar en el minut 9 de joc quan Jaume Mata va aprofitar una assistència des de la banda de Granell per marcar el 1-0. L"Osasuna va fer un pas endavant però no va trobar l"empat.

Després del descans, el guió es va repetir i als 60 de joc Mata aconseguia el segon després d"una contra perfectament executada. El madrileny va batre a Riesgo amb una vaselina davant la sortida desesperada del porter visitant. Lejeune, a la sortida d"un córner va fer el tercer. Amb el 3-0 es va arribar al final d"un partit que va veure de nou sobre el terreny a Juncà, després de sis mesos de lesió. El Girona consolida la segona posició i visitarà la setmana que ve al Miniestadi per enfrontar-se al FC Barcelona B. El partit es jugarà dissabte a les 16 hores.

Fitxa tècnica

Girona (3) .- Becerra; Cifu, Ramalho, Richy, Lejeune, Coris (Aday, min.63); Pere Pons, Granell, Eloi (Jandro, min.78); Felip (Juncà min.70) i Mata.

Osasuna (0) .- Riesgo; Flaño, D. García, Vujadinovic, Oier; Raoul Loe, Nekounam (Ansarifard, min.73), Cedrick (Olavide, min.82), José García, (Roberto Torres, min.56) Sisi i Nino.

Gols

1-0, Mata, min.9.

2-0 Mata, min.59.

3-0 Lejeune, min.73.

Àrbitre

Pablo González Fuertes (comitè asturià). Va amonestar als locals Felipe i Coris, i als visitants Sisi i Vujadinovic.

Incidències

Partit corresponent a la 36a. Jornada de la Lliga Adelante, disputat a Montilivi davant 8.182 espectadors. La jugadora Eva Bou, l"Uni Girona, l"entrenador Roberto Íñiguez i el president de l"entitat Llorenç Biargé, han fet la sacada d"honor, després de guanyar la lliga femenina de bàsquet.