El Girona empata contra l"Sporting (0-0) i continua als llocs de privilegi

Girona i Sporting arribaven al partit com a segon i tercer respectivament a la classificació. El partit es prometia emocionant i no ha decebut ningú. En la primera part els dos conjunts han gaudit d"oportunitats per inaugurar el marcador. La més clara per part dels gironins, un xut d"Aday que ha rebutjat el porter Cuéllar. El més negatiu per a Pablo Machín, la lesión d"Eloi que ha hagut de ser substituït poc abans del quart d"hora per una lesió als isquiotibials.

El Girona ha sortit amb més empenta a la segona part i primer Mata i després sandaza haurien pogut fer el 1-0 però dues bones intervencions de Cuellar, que s"ha acabat lesionant, ho han evitat. Els gironins han continuat assetjant la porteria asturiana però sense èxit. Al final empat a zero i repartiment de punts entre els dos conjunts, líders a l"espera dels resultats d"aquesta tarda. El Girona visita la propera setmana el Benito Villamarín per enfrontar-se al Betis. El partit es jugarà dissabte a les 20:00 hores.

Fitxa tècnica

Girona (0).- Becerra, Cifuentes, Ramalho, Richy, Lejeune (Pablo Íñiguez), Aday (Coris), Pere Pons, Granell, Eloi (Cristian Gómez), Mata i Sandaza.

Sporting (0).- Cuéllar (Alberto); Lora, Luis, Bernardo, Isma; Sergio, Nacho; Carmona, Ndi (Carlos Castro), Jony (Juan Muñiz) i Guerrero.

Àrbitre

Valentín Pizarro Gómez. Ha amonestat amb targeta groga a Richy, per part del Girona, i a Guerrero per part de l"Sporting.

Incidències

Partit corresponent a la 25a. jornada de la Liga Adelante, disputat a l"estadi de Montilivi davant 5.425 espectadors.