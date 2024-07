Un Girona lluitador cau per la mínima a Montilivi (0-1)

De decepció en decepció. Així és com ha anat avançant el Girona a Montilivi aquesta temporada, on no hi guanya des de finals del mes d’octubre. Són 11 jornades consecutives sense aconseguir la victòria a casa, un fet que no havia passat mai en tota la història de la Lliga. Avui el guió i les sensacions han estat pràcticament idèntiques a les de la setmana passada amb l’Espanyol, i a les de fa dues setmanes amb l’Athletic Club: l’equip comença encaixant i no gaudeix de la lucidesa necessària per, com a mínim, acabar empatant.

Cinc canvis ha introduït Eusebio respecte el darrer partit a casa, amb la gran novetat de Patrick Roberts, que no era titular des de principis de gener. Els blanc-i-vermells s’han trobat amb un gol en contra ben aviat. Corria el minut 7 quan una pèrdua al mig del camp ha deixat Samu Chukuwueze sol davant Bono. El nigerià no ha fallat marcant el 0-1 que acabaria sent definitiu.

Una vegada més, tocava remar a contracorrent. El bagatge de decepcions dels darrers partits pesa i el Girona ha reaccionat a batzegades. Si bé és cert que l’equip s’ha fet amb la possessió, també ho és que gairebé no ha tingut ocasions per empatar el partit. L’única clara ha arribat en el gol de Stuani, que l’àrbitre ha anul·lat per fora de joc després de consultar el VAR. A partir d’aquí, només Portu i Roberts han inquietat Asenjo, mentre el Villarreal intimidava cada vegada que tenia opció de sortir ràpidament al contracop. En una d’aquestes Bono ha estat providencial avortant el xut d’Ekambi per evitar que el partit se n’anés 0-2 al descans.

A la represa, més del mateix: manca de fluïdesa i de claredat als metres finals i moltes pilotes penjades per Stuani, molt vigilat pels defensors de l’equip groguet. Als 10 minuts Javi Calleja ha canviat un davanter com Ekambi per un centrecampista de treball com Cáseres, conscient que els gironins estaven dominant el centre del camp. Borja García n’ha tingut una de molt clara al 63’, però un altre vegada Asenjo ha evitat el gol, mentre que Fornals i Bacca les han tingut per sentenciar. Ja al descompte, el gol ha passat pel cap de Doumbia, però la seva rematada -a boca de canó- l’ha tornat a aturar Asenjo, consumant una nova derrota, aquesta davant un rival directe, que implica el Girona en plena lluita pel descens quan només queden sis jornades pel final.