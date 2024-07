El Girona es classifica per vuitens eliminant Osasuna

El Girona s’ha classificat avui per als vuitens de final de la Copa del Rei després d’eliminar l’Osasuna a Montilivi. Míchel ha apostat per un onze format per jugadors menys habituals. Juncà, Calavera, Borja Carcía -que surt d'una lesió- i Nahuel Bustos han format la columna vertebral, acompanyats de joves com el debutant vigatà Biel Farrés o Artero. La porteria, per a Juan Carlos. L'equip ha sortit amb molta intensitat i ràpidament ha trobat recompensa. Juncà en el minut 6 ha avançat els gironins, aprofitant una assistència magistral de Santi Bueno i superant el porter per baix. El partit, a partir de llavors, s’ha equilibrat sense oportunitats clares per cap dels dos equips.

A la segona part, el Girona ha començat dominant. Bustos al 58 hauria pogut fer el segon després d’una passada de Baena però la seva rematada ha sortit fora. Amb Osasuna deixant més espais en busca de l’empat, els gironins han provocat diversos contracops sense èxit. Juan Carlos ha hagut d’intervenir en el 81 per desviar un xut de Budimir, amb el conjunt navarrés ja a la desesperada. El sorteig dels vuitens tindrà lloc demà divendres.