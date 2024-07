“Em sento que soc un més a Girona. Per mi també és un dia històric. Tenir un nou centre d’entrenament és un gran pas endavant”.

“Aquesta temporada servirà per al creixement del Club I també el meu. La ciutat esportiva és el primer pas que demostra aquest creixement I servirà l’aparador per a molts jugadors que vulguin venir. “El Girona és el millor lloc on puc estar”.

“L’Athletic és un equipàs que fa que tinguis que defensar constantment. Hem de fer un gran partit. Hem de fer que corrin darrere la pilota per que pressionen molt bé cap endavant”.

“Caldrà fer les coses molt bé per que necessitem guanyar i per que l’escenari és molt important”.

“No hi ha cap camp on anem sense motivació. Som els últims en arribar a Primera. Hi som per que ens ho hem guanyat però hem de treballar per mantenir la categoria. El de diumenge serà un escenari espectacular per l’ambient, per l’afició, pel rival... però també ho era Cádiz”. “Estic convençut que si fem les coses bé ens en sortirem”.

“És important que fem un partit amb personalitat, sent nosaltres mateixos. Ha de ser així. Qualsevol rival té un nivell molt alt. Quan oferim la nostra millor versió podem guanyar, sense cap dubte”. “Des del principi de setmana he deixat de parlar de l’Almeria i només ho he fet de l’Athlètic i de la seva pressió”.

“Contra el Betis vam fer un partidàs i vam perdre per petits detalls. El dia de l’Atlético de Madrid també vam fer un bon partit. En canvi a Cadis no va ser així. Als jugadors només els demano que siguem nosaltres mateixos. Guanyarem o perdrem però la nostra millor versió ens situarà on tots volem”.