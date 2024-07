El Girona estrena autobús

El Girona ha estrenat autobús. De fet, el viatge inaugural té lloc en aquests moments amb el desplaçament de l’equip a Elche on demà divendres s’enfrontarà als verd-i-blancs. Els llargs viatges per carretera que, en ocasions, han d’afrontar els homes de Machín, han fet que el club fes aquesta aposta per la comoditat en forma d’un nou bus, gestionat per Autocars Calella. Es tracta del model I8 (el mateix que transporta a equips com el Real Madrid o l’Eibar), de 15 metres de longitud, amb carrosseria Irizar i un motor Scania de 440 cavalls.

L’interior del nou transport blanc-i-vermell ha estat fet a mida per tal de buscar el màxim confort dels passatgers. Per això compta només amb 45 places que fan que hi hagi una gran distància entre seient i seient permetent a l'ocupant estirar completament les cames. El bus també disposa d’altres serveis com WC, wifi, taules, nevera, tres monitors de televisió de 22 polzades i TV per satèl·lit.

El bus també compta amb un espectacular disseny exterior on es pot veure les paraules Girona FC, un escut del club de gran tamany i fotografies d'aficionats que són el símbol del suport incondicional de l'afició blanc-i-vermella a l'equip.