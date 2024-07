El Girona amplia el contracte de Borja García tres temporades més, fins el 2022

El Girona ha ampliat tres temporades el contracte de Borja García. El migcampista madrileny tenia contracte fins al juny de 2019 i amb aquest acord allarga el seu compromís amb el Girona tres temporades més, fins el 2022.

Borja García va arribar a Montilivi fa tres anys, a finals d’agost de 2015 després de baixar a Segona Divisió, amb el Córdoba. El migcampista, de 27 anys, va ser vital en l'ascens a Primera i aquesta temporada ha estat una de les peces més importants en l'esquema del conjunt gironí. Gran part del joc passa per les seves botes per la qual cosa no és d’estranyar que l’any passat fos el jugador de la lliga que va rebre més faltes en tot el campionat. Ha estat el cinquè jugador de la plantilla amb més minuts (2.812) després de Juanpe, Portu, Bernardo i Granell. En els tres anys a Girona, ha participat en 114 partits.

Format a les categories inferiors del Rayo Vallecano ha jugat també al Real Madrid Castilla i el Córdoba d’on provenia quan va aterrar a Girona. Borja García ha estat internacional per la selecció espanyola Sub-19 per a la fase de classificació per a l'Europeu Sub-19 de 2008 celebrada la República Txeca.