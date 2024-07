El Girona FC col·labora amb l’Escola Esportiva Girona Est

El Girona FC és un dels impulsors de l’Escola Esportiva Girona Est, un projecte de caire social que consisteix en la creació de quatre equips de futbol, de les categories Escoleta, Prebenjamí, Benjamí i Aleví, amb mainada de Vila-roja, Font de la Pólvora, Grup Sant Daniel, Mas Ramada i la Creueta, els barris que formen el sector Girona Est. Aquests equips, actualment ja en funcionament, estan formats per 75 nens.

Esportiu i social

L’Escola Esportiva Girona Est és una acció vinculada a l’esport però també amb un profund contingut social. Els hàbits i valors que promou l’Escola es vol que arribin, tant a ells com a les famílies dels nens.

Presentació del projecte

Precisament, aquesta tarda el camp de futbol de Vila-roja ha acollit la presentació de l’Escola Esportiva amb la presència, entre d’altres, de l’alcaldessa Marta Madrenas; el president del Girona, Delfí Geli i el president de la Fundació Marlex, Jaume Sanabras, entitats que impulsen la iniciativa. En els parlaments anteriors a la signatura del conveni, Delí Geli, ha explicat que “quan en Jaume Sanabras (Fundació Marlex) ens va fer arribar la seva idea de seguida vam tenir clar que havíem de participar de la mateixa manera que ho estem fent amb altres entitats. Però en aquest cas, on estem parlant de que els nens d’aquest barri puguin jugar a futbol en unes bones condicions i amb un equip d’entrenadors i educadors que els ajudaran a créixer com a persones, ens feia especial il·lusió perquè el futbol és el motor fonamental d’un objectiu que va molt més enllà”. El màxim responsable blanc-i-vermell ha assegurat que “aquest projecte necessita la col·laboració de tots perquè requereix un ajut econòmic però també una implicació més directa. Per això hem posat l'experiència del futbol base del Girona a disposició de l'equip que treballa el dia a dia amb aquests nens i que mereix tot el reconeixement per la dedicació, l'esforç i la il·lusió que posa”.