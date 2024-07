El Girona FC crea el Consell Assessor

El Girona FC posarà en marxa el 29 d’octubre el nou Consell Assessor del club. Dirigit pel President Delfí Geli, estarà format inicialment per nou persones. El nou organisme tindrà caràcter consultiu i tindrà com a missió assessorar el club per reforçar i incrementar les sinergies entre el Girona FC i els socis, els aficionats, la ciutat i la província.

El Consell Assessor blanc-i-vermell neix en base a sis objectius:

Fomentar la integració del Girona a la ciutat i a la província i treballar per l’assoliment d’interessos comuns.

Col·laborar en la definició del futur i l’estratègia del Girona a curt, mig i llarg termini.

Afavorir les relacions institucionals.

Facilitar contactes al club per generar-li oportunitats de negoci.

Participar i ajudar en la comunicació de missatges del club als aficionats i a la societat

Actuar com a termòmetre de l’entorn del club: soci, aficionat, empresa, ciutadà...

Els membres del Consell Assessor, que han estat escollits pel seu prestigi professional, coneixements del sector o vinculació amb l’entitat són: Joaquim Nadal, exalcalde Girona i ex-Conseller de la Generalitat; Jordi Bosch, periodista i president d’Endemol España; Jaume Roures, fundador de Mediapro; Joan Roca, xef i propietari del restaurant “El Celler de Can Roca”; Pepita Perich, directora-gerent de la Fundació Ramon Noguera; Josep Maria Fonalleras, periodista i escriptor; Jordi Triola, president de la Fundació Girona FC; Albert Serra, enginyer i exfutbolista del Girona FC i Lluís Serras, economista i president de la Penya Pablo Machine.

El President del Girona FC i, alhora President del nou Consell Assessor, ha agraït la implicació i predisposició de totes les persones escollides a participar en un òrgan que “contribuirà a afavorir el creixement de l’entitat des d’un punt de vista social i de lligam amb el territori”.