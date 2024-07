El Girona FC eSports signa a Barrerix com a segon gamer oficial del Club

El gamer català, nascut a Sabadell, serà el segon jugador oficial de la secció d’eSports del Girona FC. Barrerix, de 21 anys, aterra al club per defensar la samarreta blanc-i-vermella per primera temporada.

Aquest curs entrant, en Jordi competirà com a segon representant del Girona FC a les diferents competicions nacionals, on hi destaca la eLaLiga Santander, i internacionals, on hi sobresurt la nova FIFAe Club World Cup, competició en que ByDani9 i Barrerix formaran parella en la modalitat 2 contra 2 per representar al Girona FC a nivell internacional.

El proper 8 de desembre tindrà lloc la primera competició de 2 contra 2 de les FIFA Global Series, on tindrem la primera oportunitat de veure què són capaços de fer junts ByDani i Barrerix.