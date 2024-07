El Girona FC estrenarà al gener dos nous camps d’entrenament al PGA Catalunya Resort de Caldes

El Girona FC disposarà a partir de finals de gener de dos nous camps d’entrenament i un addicional annex al PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella. Les noves instal·lacions, que ocupen una superfície de 20.000 m2, es troben a l’àrea de Vilobí i seran d’ús exclusiu del club els propers tres anys i mig. Els dos nous camps d’entrenament - un de 110x72m. de gespa híbrida i un altre de 160x72m. de gespa natural – i l’addicional annex milloraran les infraestructures existents actualment a Montilivi i s’afegeixen a les de Riudarenes, estrenades també aquest estiu.

L’acord per a la construcció de les noves instal·lacions esportives l’han presentat avui sobre el terreny el President del Girona Delfí Geli, el director general del club, Ignasi Mas-Bagà, i el Conseller Delegat del PGA Catalunya Resort, David Plana.

A més dels dos camps d’entrenament, la nova infraestructura esportiva comptarà amb tres àrees, una amb vestidors, oficines i despatxos, una àrea per a fisioterapeutes i metges i un gimnàs.

Amb la posada en marxa dels dos nous camps, el Girona comptarà amb tres seus que el primer equip podrà alternar segons les seves necessitats. No obstant, el club, continua amb el seu objectiu de disposar a mig termini d’una ciutat esportiva que agrupi el primer equip i tots els equips de futbol base.

El President del Girona, Delfí Geli ha explicat que els dos camps “són un pas intermig per arribar a la ciutat esportiva, que és el nostre objectiu. Seguim treballant en la recerca d'un emplaçament". Geli ha indicat que el club “continua treballant amb l'ajuntament per obtenir la concessió de Montilivi. Tot té el seu procés ". En la presentació de les noves instal·lacions davant la premsa, el Director General del Girona FC, Ignasi Mas-Bagà, s’ha mostrat satisfet per l’acord aconseguit i ha assegurat que “la solidesa del nostre projecte fa que el PGA és vulgui associar amb el Girona".

Per a David Plana, PGA Catalunya Resort “aposta per aquesta col·laboració amb l'objectiu d'enfortir el seu vincle amb la regió de Girona i contribuir en la nova etapa futbolística del club a primera divisió”. Plana ha afegit que el complex preveu també acollir un llac habilitat per a la pràctica d'activitats aquàtiques que no incloguin motor, pistes de tennis i una hípica, així com un celler de vins.

PGA Catalunya Resort, que ha passat de 300 a 500 hectàrees, és un projecte urbanístic a llarg termini, el qual en els últims anys ha donat pas a infraestructures importants incloent l’Hotel Camiral, un establiment de cinc estrelles que va obrir les seves portes a finals del 2016.

El nou centre neuràlgic del Girona FC està ubicat en un complex que compta amb un dels entorns naturals més privilegiats de la zona, en sintonia amb el medi ambient, adaptat íntegrament amb la flora i fauna local.