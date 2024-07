El Girona FC fitxa el golejador ucraïnès Artem Dovbyk

El Girona FC ha reforçat el seu atac amb la incorporació del davanter ucraïnès Artem Dovbyk, de 26 anys. El jugador, que és internacional pel seu país, firma contracte per cinc temporades, fins al juny de 2028. Dovbyk arriba procedent del SC Dnipro-1, amb el qual va aconseguir l’any passat 29 gols en 39 partits en les tres competicions que va jugar, la lliga, la Conference League i dos de classificació per a l’Europa League. En la primera divisió del seu país va anotar 24 dianes (8 de penal), a més de donar 6 assistències. Aquestes xifres li van permetre adjudicar-se el títol de màxim golejador de la primera divisió ucraïnesa la temporada passada.

La carrera esportiva de Dovbyk s’ha desenvolupat majoritàriament a Ucraïna, tot i que també ha passat per Dinamarca i va viure una curta experiència a Moldàvia.

Dovbyk ha destacat també en els partits que ha jugat amb la selecció on és company del també blanc-i-vermell Viktor Tsygankov. Va fer el seu debut amb el combinat nacional el març de 2021 en un partit contra Kazakhstan, de classificació per al Mundial de 2022. Al juny del mateix any va anotar el gol que donava a Ucraïna la classificació per als quarts de final de l’Eurocopa en un partit contra Suècia.