El Girona FC i el CF Ripoll jugaran dilluns un partit benèfic en favor de la inclusió social, després dels recents atemptats que han colpit de forma indirecta la capital del Ripollès. El partit, una iniciativa del Girona FC sota l’organització de l’Ajuntament de la localitat, es disputarà al camp municipal de Ripoll i començarà a les 6 de la tarda. Les entrades es començaran a vendre demà, a partir de les 9 del matí, a la web oficial i a les oficines del club, a un preu únic de 10€. Les entrades també es podran adquirir a la piscina municipal i a l’Oficina de Turisme de Ripoll.

Els beneficis del partit aniran destinats als programes desenvolupats pel Consorci de Benestar Social del Ripollès, que treballa en la gestió i prestació de serveis socials a la comarca. Totes les persones que no puguin assistir al partit però vulguin col·laborar en la iniciativa podran fer-ho també a través del web oficial del club. A més, entraran en el sorteig de tres samarretes del primer equip (una de cada equipació), signades per la plantilla. El Girona FC sortejarà, també, entre tots els assistents al partit 5 entrades dobles per presenciar, en directe, a Montilivi, el partit Girona FC-Sevilla FC del 17 de setembre.

Delfí Geli, president del Girona, ha destacat la importància de l’esport com a vehicle de integració social i ha mostrat el compromís del club en favor d’aquestes iniciatives que permeten “evidenciar els valors propis que la pràctica esportiva reverteix en el desenvolupament personal”. Per a Jordi Munell, alcalde de Ripoll, la iniciativa del Girona posa en valor l’esport com a “eina de normalització que no fa diferències entre les persones, independentment del seu origen, creença o procedència".