El Girona FC i PUMA presenten la segona equipació per a la temporada 2024-2025

El Girona FC i PUMA presenten oficialment la segona equipació de la temporada 2024/2025.

Una senyera que creua d’esquerra a dreta el frontal de la samarreta és, de ben segur, l’element que distingeix la segona equipació del Club d’aquesta temporada 2024-2025. Amb aquest símbol volem expressar el nostre compromís amb el territori i els valors que compartim: treball en equip, solidaritat, respecte, inconformisme, integració...Catalanitat però també globalitat.

De color blau marí, la samarreta també destaca pel ribets vermells tant al coll com a les mànigues. Pel que fa a pantalons i mitges, són del mateix color blau marí de la samarreta.

Pel que fa a la seva fabricació, la samarreta conté un 100% de material reciclat i disposa de la tecnologia Dry Cell de Puma que permet, gràcies als materials altament funcionals, allunyar la suor de la pell i mantenir l’esportista sec i còmode.

Aquesta equipació per a la temporada 2024/2025 esta disponible a la botiga on line https://botiga.gironafc.cat/ a les botigues oficials del Girona FC (Rambla i Montilivi) així com a totes les botigues PUMA, botigues d'esport i puma.com a partir d'avui mateix.

PUMA

PUMA és una de les marques esportives líders al món en disseny, desenvolupament, venda i màrqueting de sabatilles, peces i accessoris. Durant 75 anys, PUMA ha impulsat l'esport i la cultura mitjançant la creació de productes per als atletes més veloços del món. PUMA ofereix productes performance i lifestyle en categories com futbol, running, training, bàsquet, golf i esports de motor. Col·labora amb dissenyadors i marques de renom incorporant influències esportives a la cultura i la moda del carrer. PUMA Group posseeix les marques PUMA, Cobra Golf i Stichd. La companyia distribueix els seus productes a més de 120 països, ocupa més de 20,000 persones a tot el món i té la seu a Herzogenaurach / Alemanya. https://about.puma.com/puma