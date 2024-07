El Girona FC impulsa un programa formatiu per a esportistes americans

El Girona FC ha arribat a un acord amb l’agència European Soccer Solutions per impulsar un programa per a esportistes americans que vulguin formar-se com a futbolistes. Les estades dels alumnes que segueixin aquest pla immersiu serà de 3 mesos. Durant aquest temps, entrenaran amb tècnics del futbol base, participaran en entrenaments i s’allotjaran a la Residència les Hortes, un fet que serà també enriquidor per als futbolistes que hi viuen tot l’any. A més de les activitats esportives pròpiament dites, els alumnes podran seguir el seu programa educatiu online, rebran classes d’idiomes i descobriran la nostra cultura i història amb diverses visites arreu de la demarcació.

Aquest programa formatiu és una mostra dels projectes esportius a nivell internacional que el Girona està potenciant durant l’últim any. Amb ells el Club pretén ser un referent per a clubs d’arreu del món que vulguin venir a gaudir d’una experiència de futbol en un club professional com el Girona FC.