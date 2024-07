El Girona FC incorpora l’extrem Álex Baena

L’extrem andalús Álex Baena jugarà aquesta temporada al Girona FC. L’atacant, de 20 anys, prové del Villarreal, compta amb experiència a Primera divisió i a Europa League i arriba cedit fins al 30 de juny de 2022. Baena és un extrem vertical i desequilibrant. Entre les seves virtuts destaca la capacitat en l’1 contra 1 i el seu potent xut.

Format a les categories inferiors del Villarreal, el nou jugador del Girona va disputar la temporada passada 21 partits amb el primer equip groguet. En la seva primera temporada com a jugador del primer equip, va aixecar la UEFA Europa League. En el seu compte particular hi figuren dos gols i una assistència a Europa League i 5 assistències a la Copa del Rei on va acabar sent el màxim assistent del club castellonenc.

Fitxa tècnica

Nom i cognoms: Alejandro Baena Rodríguez

Lloc i data de naixement. Roquetas de Mar (Almeria, 20 de juliol de 2001)

Trajectòria

2018-2019 Villarreal CF U19

2019-2020 Villarreal CF B

2020-2021 Villarreal CF