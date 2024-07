El Girona FC s’adhereix a la campanya per potenciar l’ús del català a l’esport

El Girona FC s’ha adherit a la campanya promoguda per Òmnium Cultural i la UFEC per potenciar l’ús del català a l’esport. El President Delfí Geli ha assistit avui a la presentació de la iniciativa, que porta per títol “L’Esport treu la llengua”, i que ha tingut lloc a les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal La Mar Bella. El Girona FC és un dels clubs esportius catalans i més d’una seixantena de federacions que han subscrit el manifest que reivindica el català a l’esport

La campanya preveu un seguit d’accions previstes als principals esdeveniments esportius del país per animar a tothom a compartir el català a l’esport i sumar adhesions al manifest.

“Reivindiquem el català com eina de cohesió social i d’autoestima col·lectiva. Volem el català ben viu, i, per això ens posem mans a l’obra per multiplicar l’aliança arreu del país”, ha assegurat el president d’Òmnium, Xavier Antich, que també ha manifestat la voluntat de “col·laborar amb els clubs, federacions i persones adherides, aportant eines, recomanacions, plans pilots i mans per enfortir junts el català a cada esport, a cada equip, des dels més petits als més grans”.

Per la seva banda, Gerard Esteva, president de la UFEC, ha volgut destacar la importància d’aquesta campanya, ja que “cal que veiem l’esport com una eina atractiva per seduir la població per la promoció de l’ús social del català”. “Buscàvem una campanya d’aquestes característiques per a defensar el català. Avui estem amb el millor equip per guanyar aquest partit”, ha afegit Esteva que també ha volgut recalcar: “L’esport és la millor eina per promoure l’ús del català, perquè com deia el nostre primer president Pompeu Fabra, ‘La millor manera d’entrar a qualsevol casa del país es a través de l’esport’”.