El Girona FC s’associa amb la FOEG per enfortir econòmicament el territori

La FOEG i el Girona FC ja fa anys que col·laboren, però aquest cop han donat un pas més amb la incorporació del Club com empresa associada a la patronal gironina, incorporació que aportarà la visió empresarial de l'esport, cada vegada més important al nostre país.

El president de la patronal, Ernest Plana, ha celebrat l'acord i ha agraït la confiança ahora que ha manifestat que és “un orgull sumar esforços amb el Club del nostre territori i buscar sinèrgies amb la promoció de les activitats de les dues entitats”.

Des de la FOEG i des del Girona FC es valora de manera molt positiva aquest conveni que permet sumar esforços i potenciar el territori gironí en el seu conjunt. La FOEG ha mantingut sempre una alta vinculació amb la societat gironina, i la patronal i el Club comparteixen objectius de promoció, enfortiment econòmic i arrelament a les comarques. “El Club és un ambaixador immillorable per al nostre territori, que garanteix una notable repercussió i notorietat tant a Catalunya com a l’Estat espanyol i al món”, destaca el president de la patronal gironina, Ernest Plana. “Els membres de la FOEG estan molt satisfets amb aquesta col·laboració, perquè comparteixen l’orgull gironí com una manera de fer i de ser i com a valor. D’altra banda, el President del Club, Delfí Geli també ha destacat que “és molt important estar dins del teixit empresarial de Girona i poder participar activament amb l’objectiu de potenciar el nostre territori”

Sobre la FOEG

La Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) és un lobby empresarial que defensa els interessos dels gremis, organitzacions sectorials i empreses associades. La patronal gironina compta actualment amb més de setanta associats que suposen una representetivitat de de 15.000 empreses de tots els sectors. Des del 1987, any en què es va constituir, treballa al servei de l’empresariat per impulsar el desenvolupament i el creixement de l’economia de les comarques de Girona.