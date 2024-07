EL GIRONA FC TANCA UN ACORD AMB UMBRO COM A NOU SPONSOR TÈCNIC

El Girona FC i Umbro han arribat a un acord per tal que l’empresa britànica es converteixi en l’espònsor tècnic blanc-i-vermell per les dues properes temporades. El club de Montilivi i la marca del doble diamant inicien així una aliança destinada a afrontar els il·lusionants reptes que vindran.

L’excel·lent sintonia entre ambdues entitats ha permès també que el disseny de les equipacions de la propera temporada s’hagi desenvolupat des del propi club, de tal manera que el producte resultant serà únic i exclusiu del Girona FC.

Reptes i il·lusió

Aquesta nova etapa de col·laboració entre el club i la marca - que començarà a partir de la temporada 2017/2018 - s'espera que estigui plena d'alegries, fites i reptes per aconseguir. Així ho reconeix el director general del Girona FC, Ignasi Mas-Bagà, “Estem molt contents per l’acord al que hem arribat. Des de l’inici de la negociació, per ambdues parts s’han fet notar les ganes de treballar junts i això serà molt beneficiós per aquest projecte en comú”.

De la mateixa manera, també ho reconeixia el president d’Umbro Iberia, Benito Gil “És un projecte molt bonic amb el qual estem molt il·lusionats. Com marca que sent i viu amb passió el futbol, ​​és un orgull unir el nostre camí a d'equips de gran projecció futbolística com és el Girona”.

Umbro, futbol d’elit

Umbro va néixer fa més de 90 anys a la ciutat anglesa de Manchester de la mà del seu visionari creador, Harold Humphreys, i un dels seus primers clients va ser el City del 1934. A mesura que passaven els anys la qualitat del material i el disseny d’Umbro s’imposava als seus competidors fins al punt que a l’any 1966 el 85% dels equips de la Premier equipaven la marca del doble diamant. A dia d’avui, destacats clubs d’arreu del vesteixen les seves equipacions: Everton, West Ham United, PSV Eindhoven, Gremio de Porto Alegre o la selecció nacional de la República d’Irlanda.