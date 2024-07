El Girona FC, un any més amb La Marató de TV3

El Girona FC estarà un any més al costat de La Marató de TV3, centrada en aquesta edició en la salut cardiovascular. Aquest matí, als estudis de TV3 a Sant Joan Despí, s'ha presentat l’acord de col·laboració dels equips femenins del Girona FC així com també del Barça, l'Espanyol i el Llevant Les Planes.

La Marató se celebrarà aquest any el 18 de desembre i serà precisament aquest dia que les jugadores del primer equip del Girona en donaran visibilitat en el partit que les enfrontarà a casa contra el Santa Susanna. El primer equip també lluirà el logo de La Marató a la tornada de la competició, quan s'acabi el Mundial, en el partit Girona-Rayo, del 29 de desembre.

L'acte de presentació ha comptat amb la intervenció del president del Girona FC, Delfí Geli, que ha agraït a la Fundació de La Marató que hagin comptat amb el club un any més. "Creiem que els clubs hem de fer prevenció en les malalties cardiovasculars i, per això, en totes les nostres categories fem reconeixements mèdics als nostres jugadors i jugadores." Ha explicat que "nosaltres hi participarem lluint el logo a la samarreta en el partit de l'equip femení a casa contra el Santa Susanna, per fer una crida a la col·laboració”.

Rosa Romà, presidenta de la CCMA i del Patronat de la Fundació La Marató de TV3, ha recordat que "La Marató és un projecte solidari únic al món, amb els següents objectius: sensibilització i divulgació i impuls de la recerca científica, aquest any, sobre les malalties cardiovasculars".

La presidenta de la CCMA i de la Fundació La Marató ha explicat que les malalties del cor són la principal causa de mort als països desenvolupats. "Poden afectar tothom i no avisen: ens poden passar en qualsevol moment. Gràcies a la recerca, es podrà avançar en la prevenció, reduir el temps de diagnòstic, i comptar amb tècniques quirúrgiques menys invasives i tractaments a mida. L'objectiu és aconseguir reduir al màxim la mortalitat i que els pacients visquin més anys i amb més qualitat de vida." A més, "tothom pot tenir un accident cardiovascular en qualsevol moment. Però quan el cor s'atura, La Marató sempre batega".

Rosa Romà ha remarcat que "La Marató compta amb la confiança i la implicació de moltes persones, empreses i entitats, i celebrem comptar un any més amb el món del futbol. Aquest any, el futbol femení. Estem molt contents de poder tornar a presentar el vostre suport amb La Marató, i tenim moltes ganes de conèixer els detalls de la participació d'enguany."

També han intervingut Joan Laporta, president del FC Barcelona; Mao Ye Wu, conseller delegat de l'Espanyol i Sebastián Cañas, president del Llevant Les Planes. L’acte ha comptat amb la presència de Lluís Bernabé, director de la Fundació La Marató, i Núria Castejón, directora del programa.

Després de cada intervenció els representants dels clubs han fet entrega a Rosa Romà d'una samarreta signada per les jugadores de cada equip i també ells han rebut la samarreta de La Marató.

Per acabar l'acte, Romà ha remarcat que "estem convençuts que aquesta també serà una gran edició de La Marató a TV3 i Catalunya Ràdio i voldria donar, des d'ara mateix, moltes gràcies per fer-ho possible".