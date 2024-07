El Girona guanya a Lugo (1-2) i iguala els 38 punts de la millor primera volta a la Liga Adelante

El Girona ha guanyat a Lugo per 1 a 2 i iguala els 38 punts de la millor primera volta a la Liga Adelante, aconseguits també la temporada que es va disputar el playoff d"ascens. L"equip de Pablo Machín ha jugat un partit molt intel·ligent, cedint en la primera part la iniciativa als locals però colpejant-los amb dos gols en només dos minuts. El primer, en el minut 20, ha estat obra de Fran Sandaza. El davanter blanc-i-vermell ha aprofitat una errada del porter del Lugo que l"havia intentat driblar. El de Toledo ha posat la cama i ha enviat la pilota al fons de la xarxa. Si aquest gol ha fet mal als gallecs, el segon impacte ha arribat només dos minuts més tard. Granell ha engaltat un fort xut des de fora de l"àrea que s"ha endinsat com un míssil dins la porteria de José Juan. Els de Lugo, però, han agafat aire quan estava acabant la primera part. Lolo Plá, de cop de cap, ha estat l"autor de l"únic gol dels locals. Un gol però, protestat pels jugadors del Girona, que asseguraven que la pilota no havia entrat completament a la porteria de Becerra. A la segona part, un Lugo angoixat pel resultat, ha descol·locat més les seves línies creant més oportunitats pels gironins que han tingut opcions d"ampliar el marcador especialment en les botes d"Eloi, Richy i Felipe. A la part final del partit l"àrbitre ha anul·lat un gol als gallecs per falta prèvia a David García i ha expulsat a Aganzo amb vermella directa per una dura entrada sobre Cifuentes.

Lugo: José Juan, Dalmau, Pavón, Borja Gómez, Manu, ,Seoane, David López, Iriome, Jonatan Valle ( Aganzo, min.72), Ferreiro (Iago Díaz, min.67) i Plá.

Girona: Becerra; Cifuentes, Ramalho, Richy, Lejeune, Coris (David García, min.66), Pere Pons, Eloi (Jandro, min.73), , Granell, Felipe i Sandaza (Mata, min.79).

Gols:

0-1. min.20: Sandaza.

0-2.min.22: Granell

1-2.min.42: Plá.

Àrbitre: Munuera Montero (Col.legi Andalús) Vermella directa a Aganzo. Grogues a Richy, Jandro, Pavón i Plá.

Incidències: Partit de la jornada 21 jugat a l"Anxo Carro davant 3.680 espectadors.