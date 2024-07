El Girona guanya per 2-1 a la Lazio i s’enduu el Trofeu Costa Brava

En l’últim matx abans de començar LaLiga EA Sports, els gironins han estat els clars dominadors de l’enfrontament contra l’equip que la passada temporada va quedar sotscampió de la lliga italiana. Els blanc-i-vermells, des del minut u, han marcat el ritme i l’actitud a través de les bones combinacions entre línies i alta pressió defensiva.

A la primera part cada equip ha tingut una ocasió bastant clara. Una a través de Luis Alberto pels italians i Stuani pels gironins. Ha estat a la segona on ha “passat” pràcticament tot ja que només es portaven cinc minuts del segon temps quan ha arribat el primer gol dels de Montilivi. Tsygankov ha connectat un potent xut que s’ha colat pel costat del pal dret de la porteria defensada per Iván Provedel. En el minut seixanta-cinc, els romans s’han quedat amb un home menys per l’expulsió de Zacagni. Poc després, sota un domini intens del Girona, Miguel ha col·locat l’esfèrica amb precisió al cap de Stuani, i l’uruguaià, amb l’olfacte golejador que el carateritza, ha girat el cap per situar la pilota lluny del porter i fer pujar el 2-0. Abans de finalitzar el matx, els italians han marcat després del llançament d’una falta que ha rematat Taty Castellanos situant el 2-1 definitiu.

L’onze inicial del Girona l’han format Gazzaniga, Miguel, Arnau, David López, Stuani, Tsygankov, Aleix Garcia. Savinho, Blind, Yangel Herrera i Iván Martín. També han sortit Pablo Torre, Yan Couto, Selvi, Pau Victor i Artem Dovbyk que avui ha fet el seu debut amb la samarreta blanc-i-vermella.