El Girona i Gosbi promouran l’adopció de gossos i gats

El Girona FC i Gosbi llancen la iniciativa #AdoptaGosbi per promoure l’adopció de gossos i gats, i recaptar fons per a onze protectores de la província de Girona. El principal objectiu és donar visibilitat a la gran feina que porten a terme les protectores d’animals, i ajudar-les perquè continuïn realitzant aquesta tasca tan oblidada com necessària.

La campanya consta de diferents accions que s’iniciaran avui a les xarxes socials de Gosbi @gosbi_official, del GironaFC @gironafc i de la Canya @canya_gironafc, i tindran el punt àlgid dimarts 14 de maig aprofitant el partit que enfrontarà el Girona contra el Vila-real. Des d’avui, les persones que hi vulguin participar podran fer donacions a la web gosbi.com/ca/adopta, i el total recaptat anirà íntegrament a l’adquisició d’alimentació per a gossos i gats. Les donacions estaran obertes fins al proper dissabte 18 maig.

Per al partit del Girona contra el Villarreal, el club i Gosbi instal·laran una carpa a la fanzone, on tots els aficionats que vulguin podran visitar i fer donacions, tant econòmiques com d’objectes i estris per a gossos i gats com mantes, collars, joguines, corretges o altres elements que puguin ser d’ajuda per a les protectores. A més, l’equip jugarà el partit amb una samarreta especial que lluirà el lema de la campanya #AdoptaGosbi. Un cop acabat el partit, totes aquestes samarretes, úniques i fetes especialment per a l’ocasió, se sortejaran entre totes les persones que hagin fet una donació.

Amb la campanya #AdoptaGosbi, les dues entitats volen donar visibilitat a la important feina que realitzen les protectores de gossos i gats, ajudar-les a seguir amb la important tasca que porten a terme, i animar la ciutadania a participar activament donant una segona oportunitat a animals que han estat abandonats.

Descobreix tots els detalls de la campanya #AdoptaGosbi al següent enllaç: http://gosbi.com/ca/adopta