El Girona manté el Tenerife a 8 punts després d'empatar a l'Heliodoro en un partit vibrant

El Girona ha esgarrapat un valuós punt avui a Tenerife (3-3) en un partit vibrant. Els de Machín s’han posat per davant en el marcador però han vist com el conjunt local, que ha tingut dos penals a favor, remuntava el partit a falta d’un quart per a la conclusió. El Girona ha fet una bona primera part, cedint la possessió però sense deixar espais ni passar excessius ensurts. Poc després de la mitja hora de joc, una passada llarga de Borja ha acabar a peus de Sandaza, que ha entrat a l'àrea. S'ha desfet d'un rival i ha xutat. El porter Dani Hernández l'ha refusat però l'esfèrica ha tocat Carlos Ruiz i ha acabat entrant a la porteria. Just abans de la mitja part, Alcalá, que manté un idil·li amb el gol des de fa tres jornades, ha fet el 0-2, rematant de cap una falta executada per Borja. Quan semblava que els gironins marxarien al descans amb el 0-2, l’àrbitre ha assenyalat penal per una falta de Ramalho sobre Vitolo. Suso ha transformat la pena màxima just abans d’enfilar els vestidors (1-2).

L’equip canari ha sortit a la segona part decidit a igualar el marcador. Ho podria haver fet al minut 49, però Bounou ha salvat sota pals una rematada canària. Un minut després, l'àrbitre ha tornat a xiular penal. En aquest cas, comès per Borja García. En aquesta ocasió, Aarón Ñíguez no ha estat gens encertat i el seu llançament a l'estil Panenka ha sortit per damunt del travesser. Tot i l’errada era qüestió de temps que arribés el segon local. Ho ha aconseguit al 60, amb una canonada d’Alberto des de fora de l’àrea. Avançada la segona meitat i enmig d’un autèntic domini local, Amath ha capgirat el resultat avançant el Tenerife amb el tercer gol. Només quatre minuts més tard, Alcaraz, que havia sortit en substitució de Sandaza, ha tornat ha empatar el partit amb una falta magistral. Bono ha evitat el quart, amb una espectacular aturada a un cop de cap de Shibasaki. Tot i la insistència local, el 3-3 ha estat definitiu. En els darrers instants, l’àrbitre ha expulsat Maffeo amb vermella directa. A falta de recurs es perdrà el següent partit, juntament amb Eloi i Longo que avui han vist la groga i hauran de descansar per complir el cicle d’amonestacions.