A la venda les entrades per a la tornada de la Copa al Wanda

Les entrades per al partit de tornada de 1/8 de final de la Copa del Rei que es disputarà el dimecres 16 de gener al Wanda Metropolitano es posaran a la venda demà dimarts amb prioritat per als Socis del club, tant a través del web del club com a la botiga oficial de Montilivi, amb la possibilitat de contractar el viatge d'anada i tornada amb autobús. El dia 10 sortiran a la venta per a socis i no socis.

El preu de l'entrada és de 30 € als quals caldrà afegir 65 € més si es desitja contractar el desplaçament. El nombre màxim d’entrades per cada persona está limitat a 4.

Les entrades estaran a la venda fins al divendres 11 de gener a les 8 del vespre a la botiga de l'estadi i a través del web oficial.

L'autobús en direcció a Madrid sortirà de Montilivi a les 7:00h del mateix dimecres dia 4 de gener i tornarà a Girona després del partit.

Comprar entrades aquí.